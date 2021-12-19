Париж, 19 декабря, 2021, 15:52 — ИА Регнум. У футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» сохраняются хорошие шансы на продление контракта со своим форвардом Килианом Мбаппе. Об этом 19 декабря заявил спортивный директор парижской команды Леонардо, его слова приводит RMC Sport.

Instagram.com k.mbappe Килиан Мбаппе

«Ситуация сложная в том смысле, что мы хотели бы, чтобы он остался в «ПСЖ» на всю жизнь, но мы должны уважать позицию игрока. Я думаю, у нас все еще есть хорошие возможности (для продления контракта). Я верю в это», — сказал он.

При этом в переходе 22-летнего футболиста заинтересована мадридская команда «Реал».

Отметим, Килиан Мбаппе перешел в состав «ПСЖ» из «Монако» в 2017 году и в нынешнем сезоне сыграл за парижский клуб в 23 матчах, забив в них 13 мячей и отдав 14 голевых пасов. Его нынешний контракт рассчитан до лета 2022 года.