Москва, , 15:51 — REGNUM Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о случае, когда пациент с СOVID-19 был вынужден провести в стационаре 80 дней. Об этом она сообщила 19 декабря в эфире телеканала «Россия 1».

«Был случай — больше 80 дней наблюдения, пациент не заражал других, этот пациент страдал от того, что его не могли выписать из стационара, он вынужден был столько времени там провести», — ометила она.

При этом она добавила, что данные от коллег из других стран подтверждают и более длительные госпитализации — от 100 дней.

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