Пермь, , 15:50 — REGNUM В Перми жители микрорайонов Водники и Судозавод просят не допустить застройки территории бывшей школы-интерната. Они выступили с видеообращением к генпрокурору РФ Игорю Краснову и полпреду в Приволжском ФО Игорю Комарову.

Пермь

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Граждане отмечают, что сейчас в их районах идёт активная застройка. И отдавать под застройку большой и чуть ли не единственный муниципальный участок на Водниках, значит лишать район будущего и ставить крест на его комплексном развитии. Граждане подчёркивают, что нынешние новостройки уже не в полной мере обеспечены социальной инфраструктурой. Также не хватает парков и скверов.

Поводом для обращения граждан стали планы властей по лишению территории на Пирожкова статуса муниципальной земли и по застройке её многоэтажными домами. Также граждане опасаются вырубки части леса.