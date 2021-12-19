Москва, , 15:46 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал противников вакцинации от коронавирусной инфекции «опасными». Об этом он заявил 19 декабря в эфире телеканала «Россия 1».

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«Опасными дураками — это два слова. Одним словом это не выразишь», — отметил представитель Кремля.

Так он ответил на вопрос о том, как можно охарактеризовать людей, которые отказываются от прививки и агитируют других, — одним словом.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отметил, что подобная агитация — «неразумные действия». По мнению же руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, так поступают «люди, пораженные страхом».