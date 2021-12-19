Москва, , 15:40 — REGNUM Дети болеют COVID-19 чуть легче, но тяжелые формы все же встречаются. Об этом 19 декабря заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, добавив, что в настоящее время идет подготовка к проведению исследования вакцины среди детей младше 12 лет.

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«Мы готовимся к проведению исследований в возрасте 5 — 12 лет, … видим, что дети болеют чуть легче, но, тем не менее, тяжелые формы встречаются», — отметил Мурашко в эфире «Россия 1».

Ранее минздрав России принял решение о регистрации вакцины от COVID-19 для подростков 12−17 лет «Спутник М» после необходимых исследований.