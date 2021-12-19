Дрезден, Германия, , 15:39 — REGNUM Российские лыжники Александр Большунов и Глеб Ретивых заняли третье место в командном спринте на этапе Кубка мира (КМ), который проходил Дрездене. Об этом 19 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM

На лыжах. Открытка

При этом первое место заняли представители Норвегии Томас Ларсен и Эвен Нортуг, финишировавшие с результатом 14 минут 19,34 секунды. Второе место еще у одного норвежского дуэта лыжников в составе Синдре Бьорнестад Скар и Ховард Таугбель, показавшего результат 14 минут 19,76 секунды.

Третий результат российских спортсменов составил 14 минут 19,96 секунды.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря лыжник Глеб Ретивых стал шестым в спринте среди мужчин свободным стилем на четвертом этапе Кубка мира, который проходит в Дрездене.