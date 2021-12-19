Дрезден, Германия, 19 декабря 2021, 15:39 — REGNUM Российские лыжники Александр Большунов и Глеб Ретивых заняли третье место в командном спринте на этапе Кубка мира (КМ), который проходил Дрездене. Об этом 19 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM

На лыжах. Открытка
На лыжах. Открытка

При этом первое место заняли представители Норвегии Томас Ларсен и Эвен Нортуг, финишировавшие с результатом 14 минут 19,34 секунды. Второе место еще у одного норвежского дуэта лыжников в составе Синдре Бьорнестад Скар и Ховард Таугбель, показавшего результат 14 минут 19,76 секунды.

Третий результат российских спортсменов составил 14 минут 19,96 секунды.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря лыжник Глеб Ретивых стал шестым в спринте среди мужчин свободным стилем на четвертом этапе Кубка мира, который проходит в Дрездене.