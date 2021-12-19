Москва, , 15:35 — REGNUM На будущей неделе в столице России ожидается «полярное» вторжение, в результате которого 22 декабря станет самым холодным днем с 1978 года, однако к концу недели погода вернется к климатической норме. Об этом 19 декабря сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец на своей странице в соцсети Facebook.

Зима в Москве Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Полночь года» станет самой морозной! 22 декабря — самый холодный день с 1978 года! Испытание зимой не будет чрезвычайно суровым! Это не «ультраполярное», а просто — «полярное» вторжение! К выходным температура вернется в норму», — говорится в его сообщении.

Также синоптик уточнил, что в предстоящую неделю в Центральной России ожидаются настоящие русские морозы и в столичном регионе в ночь на 20 декабря воздух остынет до −4…−9 °C, днем будет не выше −7…−12 °C, а вечером −10…−15 °C.

«Во вторник, 21 декабря, в день зимнего солнцестояния (самый короткий день в году), похолодание продолжится: под утро будет −15…−20, в дневные часы всего −12…−17. А «полночь года» — в народе так называют самую длинную ночь, станет самой морозной в текущем сезоне! В ночь на среду в Москве столбики термометров опустятся до −17…−22, после полудня −14…−19, что на 10−12 градусов ниже среднесуточной нормы и является аномальным холодом», — добавил Тишковец.

Кроме того, он уточнил, что затем постепенно начнет теплеть и 23 декабря в столичном регионе днем уже ожидается до −11… −16 °C; 24 декабря — ночью −14… −19 °C, днем −8… −13 °C; 25 декабря днем −3… −8 °C; и 26 декабря, в воскресенье, −3… −8 ночью °C и до −1… −6 °C днем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главная метеостанция Москвы на ВДНХ зафиксировала рекордно низкое атмосферное давление. Соответствующие показатели побили рекорд 1996 года.