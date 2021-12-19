Пекин, , 15:29 — REGNUM Коммерческое использование сетей мобильной связи шестого поколения (6G) в Китае станет возможным к 2030 году, заявил бывший председатель телекоммуникационной компании China Mobile Ван Цзяньчжоу. Об этом сообщает портал GizChina.

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Бывший председатель крупнейшего оператора мобильной связи в Китае и действующий старший консультант ассоциации операторов мобильной связи GSMA Ван Цзяньчжоу рассказал о перспективах связи 6G на недавней конференции по рекламе. Он отметил, что работа над связью следующего поколения началась вместе со стартом развёртывания связи 5G.

«К 2030 году сеть 6G будет коммерчески доступна», — подчеркнул Цзяньчжоу.

Он добавил, что появлению сетей 6G будет предшествовать внедрение связи промежуточного стандарта, называемой 5.5G. Цзяньчжоу отметил, что при проектировании сетей 6G важно учитывать растущее энергопотребление. Для его снижении будут применяться интеллектуальные системы управления мощностью.

Китайские операторы начали предоставлять услуги мобильной связи 5G с конца 2019 года. В министерстве промышленности и информатизации КНР ожидают, что к 2023 году число пользователей связи 5G в Китае превысит 560 млн человек.

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