Тегеран, , 15:28 — REGNUM Камаль Хейдари — заместитель министра здравоохранения Ирана — заявил 19 декабря, что в стране зарегистрировали первый случай штамма коронавирусной инфекции «Омикрон». Об этом передает ISNA.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: угроза распространения «Омикрона» — все новости»

Человек, у которого выявили новый штамм, прибыл в Тегеран из ОАЭ. Его и близких отправили на карантин.

Ранее на Украине зафиксирован первый случай заражения штаммом «Омикрон». Об этом сообщил министр здравоохранения страны Виктор Ляшко. По его словам, «Омикрон» подтвердили у пациента, также вернувшегося из ОАЭ.