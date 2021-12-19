Москва, , 15:23 — REGNUM Проходить ревакцинацию от коронавирусной инфекции препаратом «Спутник V» можно бесконечное число раз. Об этом 19 декабря сообщил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия 1».

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«Каждые полгода можно ревакцинироваться «Спутником», — сказал Гинцбург. — Абсолютно четко вы сказали, бесконечное количество раз».

На данным момент, по его словам, обновлять вакцину не нужно, но при возникновении такой необходимости препарат можно модифицировать «буквально за пару недель».

Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19.