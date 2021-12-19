Москва, , 15:19 — REGNUM Главная метеостанция Москвы 19 декабря на ВДНХ зафиксировала рекордно низкое атмосферное давление. Соответствующие показатели побили рекорд 1996 года, передает портал «Метеоновости».

Отмечается, что в 05:00 мск на ВДНХ было зафиксировано рекордно низкое атмосферное давление для 19 декабря: 973,8 гПа (730,6 мм рт. ст.).

Таким образом обновлен рекорд 1996 г. со значением 974,1 гПа (730,6 мм рт. ст.).

В данной ситуации виноват североатлантический циклон с давлением в центре менее 990 гПа. Он находится непосредственно над московским регионом.