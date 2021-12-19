Москва, , 15:12 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 19 декабря, что ВОЗ может признать вакцину «Спутник V» в ближайшие месяцы. Об этом он сообщил в эфире программы «Опасный вирус. Второй год» (телеканал «Россия-1»).

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"Я убежден глубоко, что буквально в течение нескольких месяцев … все-таки ВОЗ признает «Спутник», и удастся также потом продвинуться с европейцами», — отметил он, подчеркнув, что сложно понять, почему российская вакцина пока не признана в Европе.

Ранее Маргарет Харрис — официальный представитель ВОЗ — объяснила проволочку с признанием «Спутника V» продолжающимся изучением техдосье российской вакцины. Она отметила, что ВОЗ лицензирует не только разработанные в западных странах вакцины.