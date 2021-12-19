Москва, 19 декабря, 2021, 15:09 — ИА Регнум. Причины, по которым российский оперативный штаб по борьбе с COVID-19 может принять решение о закрытии границ страны, могут быть различными. Об этом 19 декабря заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеведущей Наиле Аскер-заде, фрагмент которого был показан в эфире телеканала «Россия 1».

Council.gov.ru Анна Попова

«Здесь, конечно, в первую очередь — условия эпидемиологического риска», — сказала она в ответ на соответствующий вопрос.

Также глава Роспотребнадзора привела в пример 2020 год, когда российские власти ограничили поездки за рубеж из-за риска для здоровья жителей страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что высокая смертность от COVID-19 является трагедией, которая в том числе гнетет и президента РФ Владимира Путина.