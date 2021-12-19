Вашингтон, , 15:03 — REGNUM Главный приз премии «Хьюго» за лучшее произведение в жанре научной фантастики или фэнтези в 2021 году получил роман «Сетевой эффект» американской писательницы Марты Уэллс. Об этом сообщается на сайте премии.

Книги George Hodan

Церемония вручения премии прошла 18 декабря на 79-й Всемирной конвенции научной фантастики (Worldcon). На победу в главной номинации также претендовали Ребекка Роанхорс, Нора Джемисин, Тэмсин Мьюир, Сюзанна Кларк и Мэри Робинетт Коваль.

Премии в номинациях за лучшую повесть и рассказ получили «Императрица Соли и Судьбы» Нги Во, «Две правды и одна ложь» Сары Шепард, «Металл как кровь в темноте» Урсулы Вернон.

Также в 2021 году добавлена временная категория «Лучшая видеоигра». Таковой признан проект Hades студии Supergiant Games.

Премия «Хьюго» за лучшее произведение в жанре научной фантастики или фэнтези вручается ежегодно с 1953 года. Среди обладателей премии Роберт Хайнлайн, Лоис Буджолд, Айзек Азимов и другие авторы.