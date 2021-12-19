19 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

Елизавета Коробова, , 21:30 — REGNUM Заявление главы Европейской Комиссии Шарля Мишеля о том, что Евросоюз собирается пролонгировать ограничения против России, а европейские лидеры призвали Москву «приступить к выполнению Минских соглашений», стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 19 декабря в социальной сети Facebook.

Евросоюз Иван Шилов © ИА REGNUM

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«С таким же успехом можно призвать Евросоюз выполнять Минские соглашения. Они так же как и Россия не числятся стороной конфликта. Так в чём разница?» — задаётся вопросом Игорь С.

Многие пользователи оказались в полном замешательстве, ведь в Минских соглашениях нет ничего, что бы требовалось выполнять России. Граждане даже начали подозревать, что, помимо публичных пунктов данных Соглашений, есть и секретные, подробности которых пока никто не разглашает.

«Интересно, а какой пункт этих Соглашений, по их мнению, должна выполнить Россия? Извините, но по сравнению с евродепутатами я имел наглость прочесть несколько раз эти Соглашения и до сих пор не нашёл то, что там предписано России. Может быть, есть какие-то дополнительные, очень секретные протоколы? Тогда требую их огласить!» — пишет Борис А.

Некоторые комментаторы отмечают, что если Россия не подписывалась ни под какими требованиями Минских соглашений, то их выполнения можно требовать у любого другого государства на планете Земле, за исключением Украины, а также Донецкой и Луганской Народных Республик.

Минские соглашения Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Интересно, а почему они не призывают выполнять Минские соглашения Германию и Францию, или эти страны ни при делах? Странно, что только Россия имеет к этому отношение, хотя она не является стороной конфликта. Думайте господа, как решать с Украиной», — обращается Николай Д.

«Идиоты! Сколько же раз им нужно объяснять, что Россия не имеет отношения к выполнению Минских соглашений?! Это так можно призвать и Германию, и Францию, и Штаты выполнять эти соглашения! Совсем чокнулись, что ли?» — возмущается Mara V.

Часть людей полагает, что Европа только и делает, что изображает своё беспокойство ситуацией на Украине, а на самом деле всего лишь тянет время и ждёт, какая следующая команда поступит из Вашингтона.

«Им больше обсуждать на своих сборищах нечего. Только санкции против России. Неужели счастливее стали от этого? Или, может быть, войну на Украине остановили? Нет? Тогда перестаньте заниматься ерундой!» — призывает Елена Д.

Ряд пользователей указывает на то, что российской стороне пора прекратить играть в игры с Западом и обратить наконец-то своё внимание на Восток.

«А отказ от закупок Европой газа и нефти из России в этих санкциях есть? Я бы на месте России один раз и навсегда проучила бы Европу: сориентироваться на Азию (предложить цены ниже американских), а в Европу поставлять эти продукты только тем странам, с которыми есть долгосрочные договоры. Ну, а остальные пусть живут и отапливаются своими санкциями», — предлагает Валентина Г.

Напомним, 17 декабря глава Европейской Комиссии Шарль Мишель написал в Twitter после саммита в Брюсселе о том, что Евросоюз собирается пролонгировать ограничения против России, а европейские лидеры призвали Москву «приступить к выполнению Минских соглашений».