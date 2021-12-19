Москва, , 14:59 — REGNUM Глава Роспотребнадзора Анна Попова 19 декабря назвала условие закрытия границ России.

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По ее словам, оперштаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией может принимать решение о закрытии границы РФ по разным причинам. Так, речь идет об условиях эпидриска. В качестве одного из примеров она привела 2020 г., когда из-за рисков для здоровья граждан РФ были введены ограничения на поездки в другие страны.

Попова ранее предупредила планирующих зарубежные поездки граждан РФ об опасности заразиться новым штаммом «Омикрон» и застрять в другой стране в случае введения ограничений.

За минувшие сутки в России выявили 27 тыс. 967 новых случаев коронавируса. Общее число заражений с начала пандемии — 10 млн 214 тыс. 790.