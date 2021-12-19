Лабытнанги, Ямало-Ненецкий АО, 19 декабря, 2021, 14:58 — ИА Регнум. На Ямале житель Лабытнанги отдал мошенникам 121 тыс. рублей. Деньги он перевёл за двигатель внутреннего сгорания, сообщает окружное УМВД.

Gtrk-kaluga.ru Мошенники

По данным следствия, в июле он нашёл данные компании, которая поставляет автозапчасти. Он договорился о поставке двигателя и перевёл деньги. Однако товар так и не пришёл.

В декабре гражданин обратился в полицию. Сейчас по факту его обращения возбуждено уголовное дело о мошенничестве.