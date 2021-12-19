Ямалец отдал 121 тыс. рублей за несуществующий двигатель
Лабытнанги, Ямало-Ненецкий АО, 19 декабря, 2021, 14:58 — ИА Регнум. На Ямале житель Лабытнанги отдал мошенникам 121 тыс. рублей. Деньги он перевёл за двигатель внутреннего сгорания, сообщает окружное УМВД.
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Мошенники
По данным следствия, в июле он нашёл данные компании, которая поставляет автозапчасти. Он договорился о поставке двигателя и перевёл деньги. Однако товар так и не пришёл.
В декабре гражданин обратился в полицию. Сейчас по факту его обращения возбуждено уголовное дело о мошенничестве.