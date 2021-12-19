Москва, 19 декабря, 2021, 14:54 — ИА Регнум. Высокая смертность от COVID-19 является трагедией, которая в том числе гнетет и президента РФ Владимира Путина. Об этом 19 декабря заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Второй год» на канале «Россия 1».

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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«Смертность — это, наверное, то, что больше всего гнетет и президента, и, конечно, всех, кто работает в правительственном штабе. Смертность действительно высокая, это трагедия», — сказал он в ответ на вопрос о том, как отреагировал президент РФ на сообщения о том, что число скончавшихся от нового заболевания в стране превысило тысячу человек в сутки.

Также представитель Кремля назвал «опасными дураками» противников вакцинации от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в России за сутки выявили 27 967 новых подтверждённых случаев заражения коронавирусом.