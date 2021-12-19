19 декабря 2021 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление министра обороны Соединённого Королевства Бена Уоллеса об «очень маловероятной» возможности отправки Великобританией войск в помощь Украине в случае гипотетического нападения России.

Оксана Переможенко, , 15:33 — REGNUM Возможность отправки Великобританией войск в помощь Украине в случае гипотетического нападения России — «очень маловероятная». Об этом 18 декабря в беседе со Spectator заявил министр обороны Соединённого Королевства Бен Уоллес.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Политик напомнил, что Украина не является членом Североатлантического альянса (NATO), поэтому у неё нет гарантий коллективной безопасности государств, входящих в военный альянс, даже в случае вторжения в страну.

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Новость обсудили в украинских телеграм-каналах «Запрещённая Украина», VESTI и «Бородатая Бабушка». Многие отметили, что это вовсе и не новость. Также иные указали на то, что Украину и не нужно принимать в НАТО, главное — провоцировать Россию.

«А так да. Весь мир с нами. Клоуны», — отреагировала Татьяна.

«Если понятным языком, то он сказал следующее: «Вы подыхайте за наши интересы, а мы вам ничего не должны. Тем более, ради вас мы не станем ссориться с русскими», — добавил Alx Vas.

«А что с теми 600 десантниками? Ветром «сдуло»?» — поинтересовался Василич.

«Без лоха и жизнь плоха. Кто в роли «лоха», думаю все знают», — отреагировал AR.

«Это как сказать ребёнку, что Деда Мороза не существует…» — пишет Олег Г.

«Дурак, что ли? Взял и спустил на землю свидомых», — не выдержал АС.

«А зачем? Им, наоборот, интересно, чтобы туземцы друг друга мочили», — отметил Дмитрий Н.

«НАТО принимает страну… чтобы получить от этого выгоду — разместить свои базы, перевалочные пункты, склады и так далее. Зачем принимать Украину, которая, как продажная девка, раздвинула ноги и позволяет делать всё, что угодно, и без членства в НАТО???» — задался вопросом Максим К.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Быстрее Россию возьмут в НАТО, чем нас…» — считает Владимир.

«Потому что цель этого хоровода не Украина и не вступление Украины в НАТО, а просто напрячь Россию покрепче», — отреагировал IU.

«А я не понимаю одного, неужели это не было понятно после того, как российские войска… [отлупили] грузинские в 2008 году, после того как грузины положили российских миротворцев?! Саакашвили тоже ведь рассчитывал, что НАТО впишется за Грузию, но что-то пошло не так», — подытожил Константин П.

Боевые действий во время войны в Южной Осетии 2008 года (сс) Яна Амелина

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Напомним, ранее заместитель главы МИД Латвии Анджей Вилумсонс заявил, что Украина делает успехи в проведении реформ, но это не позволяет Киеву на данный момент стать членом ЕС из-за общей усталости Евросоюза от расширения.