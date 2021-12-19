Париж, , 14:47 — REGNUM Глава минобороны Франции Флоран Парли заявила 19 декабря, что Париж не хочет возвращения к «холодной войне» с Москвой.

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Говоря о ситуации на Украине и угрозах санкций Запада в случае «агрессии» со стороны РФ, Парли в интервью Journal de Dimanche подчеркнула: цель Франции и ее партнеров заключается в том, чтобы не дать России «сделать шаг, ведущий к краху». Парли считает, что в этом вопросе следует «сохранять хладнокровие» и поддерживать диалог с Россией.

14 декабря президенты РФ и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию, связанную с Украиной. Так, Путин привел примеры, свидетельствующие о нарушении Киевом Минских соглашений.