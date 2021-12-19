Дортмунд, Германия, 19 декабря, 2021, 14:45 — ИА Регнум. Норвежского нападающего дортмундского футбольного клуба «Боруссия» Эрлинга Холанда намерена приобрести мадридская команда «Реал». Об этом 19 декабря рассказал генеральный директор команды из Дортмунда Ханс-Йоахим Ватцке, его слова приводит Bild.

Werner100359 Форвард сборной Норвегии Эрлинг Брёут Холанд

«Куда бы я ни пришел, все говорят о Холанде. Все, что я знаю, — «Реал» очень заинтересован в нем. Я мог бы назвать еще 25 клубов. Может быть, он уйдет, но, возможно, останется», — сказал он.

Также гендиректор «Боруссии» добавил, что он несколько дней назад разговаривал с агентом 21-летнего футболиста Мино Райолой, с которым у него запланирована встреча в течение ближайших нескольких недель.

Отметим, Эрлинг Холанд в нынешнем сезоне сыграл в составе «Боруссии» в 16 матчах и смог забить в них 19 голов.