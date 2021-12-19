Ереван, , 14:40 — REGNUM Азербайджан вернул в Армению 10 военнослужащих при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля, заявил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян. Об этом Унанян написал 19 декабря в Facebook. Он также привёл имена военнослужащих.

Ранее сообщалось, что Азербайджан при посредничестве ЕС передал Армении 10 военнослужащих, сообщает Государственная комиссия по делам пленных, пропавших без вести и заложников страны.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан ранее выразил обеспокоенность по поводу напряженности между Арменией и Азербайджаном в ходе встречи с секретарём Совета безопасности Армении Арменом Григоряном.