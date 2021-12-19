Вашингтон, , 14:37 — REGNUM Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг 19 декабря высказался против идеи проведения новой конференции с Россией по сферам влияния.

«Идея новой конференции, где мы бы обсуждали зоны влияния, в которых великие державы могли бы контролировать, что могут делать или не могут делать соседи, была бы для нас шагом назад», — заявил он в интервью Journal de Dimanche.

Он добавил, что альянс выступает «за обсуждение соответствующих мер укрепления доверия», контроля над вооружениями, «снижения рисков, напряженности и всего, что может улучшить» отношения с РФ, «но не ценой нарушения наших основных принципов».