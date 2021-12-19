Обертиллиах, Австрия, , 14:30 — REGNUM Сборная России стала победительницей в смешанной эстафете на этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU), который проходит в Обертиллиахе (Австрия). Об этом 19 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В составе российской команды выступали Анастасия Шевченко, Анастасия Гореева, Никита Поршнев и Максим Цветков, которы финишировали с результатом 1 час 05 минут 58,5 секунды с шестью дополнительными патронами и без штрафных кругов.

Второй финишировала сборная Норвегии, отставшая от победителей на +54,8 секунды с восемью дополнительными патронами и без штрафных кругов. Третье место заняла национальная команда Италии, отставание которой от победителей составило +1 минуту 26,5 секунды с девятью дополнительными патронами и также без штрафных кругов.