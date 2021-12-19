Вашингтон, 19 декабря, 2021, 14:26 — ИА Регнум. Десять ведущих мировых компаний по разработке микросхем нарастили выручку в среднем на 45% за прошедший год. Об этом свидетельствует отчёт компании TrendForce.

Плата контроллера Qualcomm RTR6280-91834

По данным TrendForce, в третьем квартале 2021 года совокупная выручка 10 крупнейших компаний, занимающихся проектированием микросхем, составила $33,7 млрд. В сравнении с третьим кварталом 2020 года выручка этих разработчиков выросла на 45%.

Лидером рынка с квартальной выручкой в размере $7,7 млрд стал американский разработчик Qualcomm, проектирующий процессоры для мобильных устройств и чипы связи. Вторую строчку занял разработчик графических процессоров Nvidia (выручка этой компании за третий квартал 2021 года составила $6,6 млрд).

Пятёрку крупнейших разработчиков микросхем по объёму выручки замкнули компании Broadcom, MediaTek и AMD. В десятку также вошли Novatek, Marvell, Realtek, Xilinx и Himax.