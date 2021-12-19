Чита, 19 декабря, 2021, 14:16 — ИА Регнум. В Забайкалье сначала 2021 года эпидемиологическая обстановка характеризовалась ростом заболеваемости населения острыми гепатитами, хроническими вирусными гепатитами (впервые выявленными), гонококковой инфекцией, острыми инфекциями верхних дыхательных путей. Об этом сообщает территориальное управление государственной статистики.

Вирус гепатита

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В то же время, отмечается снижение заболеваемости: острыми кишечными инфекциями, сальмонеллезными инфекциями, менингококковой инфекцией, гриппом.

Из социально значимых болезней снизилась заболеваемость болезнью, вызванной вирусом иммунодефицита человека и бессимптомным инфекционным статусом, вызванным вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), туберкулезом (впервые выявленным), педикулезом, сифилисом.

С начала года зафиксировано 1661 случай укусов клещами.

Как сообщало ИА REGNUM, все больше районов Забайкальского края демонстрируют рост заболеваемости COVID-19, гриппа и ОРВИ. Как сообщила 14 декабря вице-премьер регионального правительства Инна Щеглова, таковых уже порядка 10 и два заболевания в совокупности могут усугубить ситуацию, и люди будут переносить это тяжелее.

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