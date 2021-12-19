Москва, , 14:16 — REGNUM Мужская сборная Швеции по хоккею переиграла национальную команду Чехии на Кубке Первого канала. Об этом 19 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Хоккей

Игра состоялась на льду московской «ЦСКА-арены» и закончилась победой шведских хоккеистов со счетом 3:2.

В составе сборной Швеции шайбами отметились Густав Рюдаль (6-я минута), Лукас Бенгтссон (45-я, в большинстве) и Тим Хед (55-я, в большинстве).

У чешской команды голы забили Милан Гулаш (32-я) и Ян Коварж (36-я).

Отметим, эта первая победа шведской команды на Кубке Первого канала. Сборная Чехии потерпела третье поражение и завершила выступления на турнире.