Иркутск, 19 декабря, 2021, 14:08 — ИА Регнум. Коммунальные службы Иркутска продолжают работать в усиленном режиме из выпавшего снега. Об этом сегодня, 19 декабря, сообщает пресс-центр мэрии города.

Clayoquot Снег

На уборке улиц и парков города в течение суток задействовано свыше 60 единиц техники: более 30 комбинированных дорожных машин, погрузчики, тротуароуборочная техника и вспомогательный транспорт, а также более 100 человек.

Кроме того, на уборку парков и бульваров Иркутска от снега и мусора вышли более ста человек, задействовано 12 единиц техники. В округах ведется очистка лестниц от снега и наледи.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей Иркутской области предупредили о существенном ухудшении погодных условий 18 декабря: днем в регионе усилился ветер, образовались метели.

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