19 декабря 2021 | Время чтения 1 мин

Александр Полегенько, , 16:34 — REGNUM В Ялте на территории Мордвиновского парка есть необычное круглое строение, которое уже долгие годы привлекает внимание как жителей полуострова, так и туристов. Здание это — бывшая и ныне заброшенная столовая санатория Ленинградского военного округа Минобороны СССР.

Заброшенная столовая санатория Ленинградского военного округа Минобороны СССР Александр Полегенько © ИА REGNUM

Столовая санатория Минобороны СССР находится в Ялте на территории Мордвиновского парка Александр Полегенько © ИА REGNUM

Санаторий Ленинградского военного округа Минобороны СССР занимал площадь 18 га Александр Полегенько © ИА REGNUM Столовая была рассчитана на 900 мест Александр Полегенько © ИА REGNUM

В настоящее время территория находится в запустении Александр Полегенько © ИА REGNUM

Вид на Ялту с крыши столовой Александр Полегенько © ИА REGNUM

Ялта Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сам санаторий был создан в 20-е годы прошлого столетия в особняке усадьбы Мордвиново. После переворота 1917 года новая, советская власть разместила во дворце госпиталь. А после знаменитого декрета Ленина «Об использовании Крыма для лечения трудящихся» в 1922 году здесь появился санаторий.

Столовая заброшена уже многие годы Александр Полегенько © ИА REGNUM

Заброшенная столовая санатория Ленинградского военного округа Минобороны СССР Александр Полегенько © ИА REGNUM Снаружи здания разруха Александр Полегенько © ИА REGNUM

Здание разрисовано граффити Александр Полегенько © ИА REGNUM

Площадь санатория составляла более 18 гектаров, он включал в себя 17 корпусов, в том числе 2 столовые. Здесь ежегодно проходили лечение тысячи военнослужащих и членов их семей.

Заброшенная столовая санатория Ленинградского военного округа Минобороны СССР Александр Полегенько © ИА REGNUM

Фонтан «Юноша с мечом» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Здание круглой столовой на 900 мест было построено в 1977 году. В 1983-м к сорокалетию прорыва блокады Ленинграда у главного входа в здание был установлен фонтан «Юноша с мечом».

Внутри здания столовой Александр Полегенько © ИА REGNUM

Внутри здания столовой Александр Полегенько © ИА REGNUM Внутри здания столовой Александр Полегенько © ИА REGNUM

Внутри здания столовой Александр Полегенько © ИА REGNUM

Внутри здания столовой Александр Полегенько © ИА REGNUM

Внутри здания всё разрушено Александр Полегенько © ИА REGNUM

После развала СССР санаторий Ленинградского военного округа Минобороны СССР, как и многие другие советские санатории Крыма, перешёл в частные руки. С 2000 по 2010 год годы здесь располагался военный санаторий «Ялтинский» министерства обороны Украины.

Диско-зал Александр Полегенько © ИА REGNUM

Диско-зал Александр Полегенько © ИА REGNUM Диско-зал Александр Полегенько © ИА REGNUM

Диско-зал Александр Полегенько © ИА REGNUM

Некоторое время в здании столовой располагались клуб и дискотека, но затем закрылись и они. В настоящее время столовая находится в запустении, как и сам Мордвиновский парк с усадьбой.

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