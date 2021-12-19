Александр Полегенько,
19 декабря 2021, 16:34 — REGNUM В Ялте на территории Мордвиновского парка есть необычное круглое строение, которое уже долгие годы привлекает внимание как жителей полуострова, так и туристов. Здание это — бывшая и ныне заброшенная столовая санатория Ленинградского военного округа Минобороны СССР.
Заброшенная столовая санатория Ленинградского военного округа Минобороны СССР
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Столовая санатория Минобороны СССР находится в Ялте на территории Мордвиновского парка
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Санаторий Ленинградского военного округа Минобороны СССР занимал площадь 18 га
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Столовая была рассчитана на 900 мест
Александр Полегенько © ИА REGNUM
В настоящее время территория находится в запустении
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Вид на Ялту с крыши столовой
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Ялта
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Сам санаторий был создан в
20-е годы прошлого столетия в особняке усадьбы Мордвиново. После
переворота 1917 года новая, советская власть разместила во дворце госпиталь. А после знаменитого декрета
Ленина «Об использовании Крыма для лечения трудящихся» в 1922 году здесь появился санаторий.
Столовая заброшена уже многие годы
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Заброшенная столовая санатория Ленинградского военного округа Минобороны СССР
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Снаружи здания разруха
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Здание разрисовано граффити
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Площадь санатория составляла более 18 гектаров, он включал в себя 17 корпусов, в том числе 2 столовые. Здесь ежегодно проходили лечение тысячи военнослужащих и членов их семей.
Заброшенная столовая санатория Ленинградского военного округа Минобороны СССР
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Фонтан «Юноша с мечом»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Здание круглой столовой на 900 мест было построено в 1977 году. В 1983-м к сорокалетию прорыва блокады Ленинграда у главного входа в здание был установлен фонтан «Юноша с мечом».
Внутри здания столовой
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Внутри здания столовой
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Внутри здания столовой
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Внутри здания столовой
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Внутри здания столовой
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Внутри здания всё разрушено
Александр Полегенько © ИА REGNUM
После развала СССР санаторий Ленинградского военного округа Минобороны СССР, как и многие другие советские санатории Крыма, перешёл в частные руки. С 2000 по 2010 год годы здесь располагался военный санаторий «Ялтинский» министерства обороны Украины.
Диско-зал
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Диско-зал
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Диско-зал
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Диско-зал
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Некоторое время в здании столовой располагались клуб и дискотека, но затем закрылись и они. В настоящее время столовая находится в запустении, как и сам Мордвиновский парк с усадьбой.
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