Чита, 19 декабря, 2021, 14:03 — ИА Регнум. Жителей Забайкальского края предупредили о существенном ухудшении погодных условий 20 декабря. По данным территориального ГУ МЧС РФ, в этот день ожидается усиление ветра с порывами от 15 до 20 метров в секунду.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Метель на дороге

Ночью похолодает до 17−22°С (при прояснении 27−32°), по южной половине края при облачности будет минус 10−15°, днём по северным районам — минус 27−32°С.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря 2021 года в связи с отсутствием снежного покрова в Забайкалье участились случаи пала сухой растительности.

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