Москва, , 13:58 — REGNUM На будущей неделе президент России Владимир Путин будет принимать участие в заседании коллегии Минобороны РФ. Об этом 19 декабря сообщает телеканал «Россия 1».

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Помимо того, указывается, что, как ожидается, российский лидер также проведет совместное заседание Госсовета и совета по науке и образованию.

Кроме того, на следующей неделе состоится традиционная ежегодная большая пресс-конференция глава Российского государства.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря президент России Владимир Путин заявил, что в некоторых западных странах обнаружилась нехватка препаратов для ревакцинации от COVID-19.