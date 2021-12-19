Берёзовский, Свердловская область, 19 декабря, 2021, 13:54 — ИА Регнум. В Берёзовском Свердловской области прокуратура проводит проверку по факту конфликта между учительницей и подростком. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

В ходе надзорных мероприятий опросят педагогов и изучат обстоятельства, предшествующие конфликту. Также предстоит оценить соблюдение требований законодательства.

Как сообщало ИА REGNUM, педагог порвала тетрадь школьника и влепила ему пощёчину. Поводом стало его хамское поведение.