Кемерово, 19 декабря, 2021, 13:53 — ИА Регнум. В Кемеровской области участились случаи мошенничества с использованием номеров СКР. Об этом сообщило региональное управление ведомства.

Epp.genproc.gov.ru Мошенничество по телефону

«Применяя технологии подмены входящего телефонного номера, мошенники, представляясь сотрудниками различных правоохранительных органов, сообщают о попытке оформить на пострадавшего кредит, после чего обманным путем склоняют его оформить кредиты в различных кредитных организациях и перечислить полученные средства на специальные счета», — уточнили в СКР.

Сотрудники ведомства уточнили, что следователи вызывают граждан в порядке, установленном законодательством — повесткой. При этом должностное лицо никогда не требует по телефону предоставления персональных данных и банковских реквизитов, информации по счетам и пластиковым картам.

Жителей Кузбасса просят не поддаваться уговорам, угрозам и влиянию телефонных мошенников и не переводить денежные средства на указанные ими счета.