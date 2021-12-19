Элиста, , 13:48 — REGNUM В Калмыкии за последние сутки зарегистрирован один случай смерти среди пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб 19 декабря.

Коронавирус Glava.rk.gov.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: угроза распространения «Омикрона» — все новости»

За весь период пандемии в Калмыкии зарегистрировано 717 случаев смерти, причиной которых стали осложнения, вызванные коронавирусом.

ИА REGNUM напоминает, что четвёртая волна коронавируса практически обошла стороной Калмыкию. Эпидемическая ситуация в регионе оценивается как стабильная.

Читайте ранее в этом сюжете: Ещё два жителя Калмыкии не смогли победить COVID-19