Милан, Италия, , 13:46 — REGNUM Чилийский полузащитник миланского футбольного клуба «Интер» Артуро Видаль может в скором времени сменить итальянский чемпионат на английский. Об этом 19 декабря сообщает Football Italia.

Артуро Видаль Дмитрий Садовников

По информации источника, 34-летний футболист недоволен своим нынешним положением в миланской команде и намерен перейти в клуб, где он может стать ключевым игроком.

Помимо того, полузащитник хотел бы снова работать нынешним главным тренером лондонского «Тоттенхэма» Антонио Конте, с которым он уже играл в «Интере» и «Ювентусе».

Отметим, в нынешнем сезоне Артуро Видаль сыграл в составе «Интера» в 16 матчах и отличился в них двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами.