Элиста, , 13:45 — REGNUM В Калмыкии за последние сутки подтверждено 17 случаев заражения коронавирусом. Такие данные ИА REGNUM привели в региональном оперштабе 19 декабря. Это на один случай заражения меньше, чем днём ранее.

Коронавирус Permkrai.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: угроза распространения «Омикрона» — все новости»

Накануне на лечении в ковидных стационарах находились менее 200 пациентов, из них в тяжёлом состоянии находились 12 человек. На самоизоляции остаются менее 800 жителей Калмыкии.

За весь период пандемии положительный результат теста на коронавирус получили 33 824 жителей Калмыкии. Выздоровели 32 245 пациентов.

Читайте ранее в этом сюжете: Ещё 18 жителей Калмыкии заразились коронавирусом