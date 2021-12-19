Элиста, 19 декабря, 2021, 13:45 — ИА Регнум. В Калмыкии за последние сутки подтверждено 17 случаев заражения коронавирусом. Такие данные ИА REGNUM привели в региональном оперштабе 19 декабря. Это на один случай заражения меньше, чем днём ранее.

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Накануне на лечении в ковидных стационарах находились менее 200 пациентов, из них в тяжёлом состоянии находились 12 человек. На самоизоляции остаются менее 800 жителей Калмыкии.

За весь период пандемии положительный результат теста на коронавирус получили 33 824 жителей Калмыкии. Выздоровели 32 245 пациентов.