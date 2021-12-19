Москва, , 13:45 — REGNUM Роман Абрамович — российский миллиардер — приобрел бизнес-джет Boeing 787−8 Dreamline стоимостью $350 млн. Это самый дорогой частный самолет в России. Об этом 19 декабря передает Forbes.

В самолете 50 мест: 30 — для гостей, по 10 — для охраны и персонала. Площадь воздушного судна — 224,4 кв. м, дальность полета — 18 тыс. 418 км.

Самолет построен в 2015 г. для нужд частного авиаоператора Privateair (Швейцария). В мире авиакомпании владеют 250 такими аппаратами, а в России данная модель отсутствует.