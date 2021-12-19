Москва, , 13:39 — REGNUM Для уборки снега в Москве задействовано более 10 тыс. единиц техники. Об этом 19 декбря сообщили в Комплексе горхозяйства столицы.

Более 10 тыс. единиц техники задействовано в уборке снега. Прирост свежевыпавшего снега в ночь на 19 декабря составил до 7 см. При этом отмечается, что за день может выпасть еще до 7 см осадков. Общий прирост свежевыпавшего снега за сутки составит до трети месячной нормы.

Снег вывозится на снегосплавные пункты, работают все 56 стационарных пунктов.