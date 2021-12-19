Ростов-на-Дону, , 13:38 — REGNUM Новогодняя ночь в Ростове-на-Дону будет морозной и бесснежной. Осадков в областном центре не прогнозируется ни 31 декабря, ни 1 января. Об этом сообщает сервис «Гисметео».

Снег в Ростове-на-Дону Екатерина Булатова © ИА REGNUM

В течение дня 31 декабря в Ростове-на-Дону ожидается переменная облачность и до — 4 градусов, к ночи температура воздуха уже опустится до — 8 градусов. Днём 1 января 2022 года ожидается до — 3 градусов и также без осадков.

Снег в Ростовской области, предполагают синоптики, будет идти практически все новогодние каникулы — со 2 по 6 января.