Чита, , 13:34 — REGNUM Губернатор Забайкальского края Александр Осипов сегодня, 19 декабря, выступая с посланием региональному парламенту, предложил учредить ежегодную краевую премию для медиков. Об этом информирует телеграм-канал главы региона.

Медики Mil.ru

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«Второй год в Забайкалье продолжается борьба с коронавирусом. За все время пандемии COVID-19 забайкальские врачи вылечили более 80 тысяч пациентов.

От лица всех забайкальцев благодарю сотрудников медучреждений, станций скорой помощи, санавиации, всех, кто непосредственно ведет борьбу за жизни наших земляков, всех медиков, которые в условиях небывалой нагрузки обеспечивают медпомощь забайкальцам по всем направлениям. Предлагаю учредить ежегодную краевую премию для лучших медиков», — пояснил глава Забайкалья.

По его словам, огромная финансовая нагрузка ложится на краевой бюджет: на борьбу с опасным вирусом в 2021 году Забайкалью было дополнительно выделено почти 3 миллиарда рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой: на 19 декабря 2021 года общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 93 782 (+269 за минувшие сутки).

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