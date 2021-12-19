Милан, Италия, , 13:34 — REGNUM Миланский футбольный клуб «Интер» и хорватский полузащитник Иван Перишич не могут договориться о новом контракте. Об этом 19 декабря сообщает Tuttosport.

Иван Перишич Антон Зайцев

По данным источника, руководство миланцев предложило 32-летнему футболисту соглашение сроком на два года с зарплатой € 3,5 млн за сезон.

При этом в настоящее время полузащитник зарабатывает в команде по € 5 млн в год и хочет получить контракт сроком на шесть лет с зарплатой € 6 млн за сезон.

Отметим, Иван Перишич перешел в «Иинтер» из клуба «Вольфсбург» в 2015 году и в период с 2019 по 2020 год играл на правах аренды за мюнхенскую «Баварию». В нынешнем сезоне сыграл за свою команды в 16 матчах, отличившись в них четырьмя голами и одним голевым пасом.