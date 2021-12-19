Яшкульский район, Калмыкия, 19 декабря, 2021, 13:19 — ИА Регнум. В Яшкульском районе Калмыкии в 2022 году появится новый офис врача общей практики. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском минздраве.

Wallspaper.ru Врач

Здание строится в посёлке Привольный, где проживает менее тысячи человек. Предполагается, что офис врача общей практики сможет принимать не менее 20 пациентов в день.

Реализация программы модернизации первичного звена здравоохранения в Калмыкии началась в 2021 году.