Вашингтон, 19 декабря, 2021, 13:19 — ИА Регнум. Запуск космического телескопа «Джеймс Уэбб» назначен на 24 декабря 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

NASA Телескоп Джеймс Уэбб

Ранее пуск планировался на 22 декабря, однако в ходе подготовки к запуску инженеры NASA обнаружили проблемный кабель связи, который используется для передачи данных от телескопа к наземному оборудованию. Окончательная проверка готовности к старту состоится за сутки до запланированной даты запуска.

Для запуска орбитальной обсерватории будет использоваться тяжёлая европейская ракета-носитель Ariane-5. Ракета с телескопом будет стартовать с космодрома «Куру» во Французской Гвиане.

«Джеймс Уэбб» станет преемником телескопа «Хаббл», работающего на орбите с 1990 года. Сроки разработки новой орбитальной обсерватории неоднократно сдвигались из-за технических проблем и перерасхода бюджета. Общие затраты на проект превысили $10 млрд.