Челябинск, 19 декабря, 2021, 13:16 — ИА Регнум. Аэропорт Челябинска возобновил свою работу по отправлению и приёму самолётов. Об этом говорится на его онлайн-табло.

Взлетная полоса. Аэропорт Челябинска «Баландино»

Так, в Челябинск уже прибыл лайнер из Красноярска. Также вылетел самолёт в Салехард. Впрочем, несколько рейсов оказались отменены.

Как сообщало ИА REGNUM, ночью работа аэропорта была приостановлена. Причинами стали гололедица и снегопад.