Санкт-Петербург, 19 декабря, 2021, 13:14 — ИА Регнум. В январе следующего года санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» предложит своему украинскому защитнику Ярославу Ракицкому новый контракт. Об этом 19 декабря сообщает «Спорт-Экспресс».

Алексей Колчин ИА REGNUM Ярослав Ракицкий

При этом нынешний контракт 32-летнего футболиста с петербургской командой рассчитан до лета 2022 года.

Отметим, Ярослав Ракицкий выступает за «Зенит» с января 20 189 года и в нынешнем сезоне сыграл за свою команду в 22 матчах, отличившись в них двумя голами и шестью результативными передачами.