Ростов-на-Дону, , 13:11 — REGNUM Зоопарк Ростова-на-Дону к Новому году откроет резиденцию Деда Мороза. Посетить усадьбу зимнего волшебника можно только при соблюдении санитарных требований. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе зверинца.

Резиденция Деда Мороза Юлия Карнаева © ИА REGNUM

«Это мероприятие долгое время было под вопросом из-за эпидемиологической ситуацией в городе, поэтому посещать избушку можно будет только соблюдая все меры борьбы с короновирусной инфекции (маска и социальная дистанция)», — уточняется в сообщении.

Усадьбу Деда Мороза можно будет посетить с 1 по 9 января. В эти дни также будут проходить показательные кормления животных.