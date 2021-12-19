Ростов-на-Дону, , 13:04 — REGNUM Жильцы многоквартирного дома в переулке Кривошлыковском в Ростове-на-Дону продолжают бороться с чиновниками за многоэтажку. Ранее суд постановил отменить решение нижестоящей инстанции о признании дома аварийным и запретил расселять жильцов. Затем администрация областного центра выпустила повторное постановление, предполагающее изъятие квартир и земель для муниципальных нужд.

Окна дома Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«У меня в голове не укладывается, когда нам всё время говорят — закон это святое, Россия правовое государство. И когда можно вот так выбрасывать статьи, нарушать закон. И не бояться ответственности», — цитирует ГТРК «Дон-ТР» одну из жительниц дома.

Коллективную жалобу жильцы направили в прокуратуру Ростовской области и Ростова-на-Дону, а также донское управление СКР.

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