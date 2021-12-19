Новосибирск, 19 декабря, 2021, 13:04 — ИА Регнум. В Новосибирске установили источники неприятного запаха, который периодически появляется в городе. Об этом сообщил мэр муниципалитета Анатолий Локоть.

Цитата из м/ф «Это Совсем не про то». Реж. Александр Федулов. 1984. СССР Плохая экология

«Источники определены, закончились дискуссии. К решению этой проблемы подключились в том числе государственные органы, надзорные, у которых есть права и полномочия. Надеюсь, наша совместная работа приведёт к желаемому результату», — цитирует «Сиб.фм» Локтя.

При этом он не стал называть компании и предприятия, в результате деятельности которых в городе появляется неприятный запах.