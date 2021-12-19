Екатеринбург, , 13:03 — REGNUM Женщина, которую. высадили из маршрутки номер 012 в Екатеринбурге, была пьяна и помочилась в салоне. Об этом сообщил журналистам директор «УралТрейда» Алексей Карпычев.

Объявления, которые были размещены в старых маршрутках

Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным Е1.ru, поначалу кондуктор бросился ей помогать, увидев, что она с трудом поднимается по лестнице. Но затем оказалось, что она грязная и мокрая, к тому же произошёл неприятный инцидент. В итоге другие пассажиры стали возмущаться по поводу её присутствия в салоне. Это и стало основанием к тому, чтобы вывести женщину из автобуса.

Также оказалось, что женщина была не одна, а с неким мужчиной, оставшимся на остановке. «Я не оправдываю действий своих сотрудников, просто взять и положить человека на асфальт — это было неправильно. Но они убедились, что с ней ничего не произойдет, ведь рядом был её спутник», — цитирует его издание.

Руководитель добавил, что тем не менее водитель и кондуктор будут наказаны. Им грозит штраф. А пассажирке транспортники готовы принести извинения.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл ранее на одной из остановок в Ленинском районе. По факту высаживания гражданки из автобуса прокуратура и СКР начали проверки.

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